Yitty | Lizzo lancia la nuova collezione di intimo modellante Your Skin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gmolaschi : In concomitanza con la Giornata internazionale della visibilità transgender #Lizzo ha lanciato la nuova collezione… - MbMazur : Lizzo?? -

...bene e alla sua filosofia body positive che ha tradotto anche la linea di abbigliamento. "... Poisi avvicina al pubblico per "Naked" vestita di luci e poco altro. È l'inizio della parte più ....... di cui ha messo il logo sul cappellino e anche sul sedere. L'Hip Hop si mischia a disco e ... Poisi avvicina al pubblico per Naked vestita di luci e poco altro È l'inizio della parte più ......You non aveva mai mostrato sulle copertine dei dischi e nei video il suo corpo come invece fa. LA MODA Imprenditrice nel mondo della moda (la sua linea- ci tiene a chiarire lei - '...

Yitty compie un anno e Lizzo lancia Your Skin Velvet Mag

In our weekly fashion catch up we like to update the girls on what's going on in all the corners of the fashion world.Lizzo showed off her curves in a denim bra top and hotpants as she posed up with TikTok star Aliyah to promote her shapewear brand Yitty on Friday.