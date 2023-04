(Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Gli analisti pensavano che il possibile debutto di13potesse avvenire al MWC 2023 tenutosi nei mesi scorsi. Tuttavia, il brand non ha ancora confermato una datadi. Le nuove indiscrezioni sembrano indicare che l’azienda cinese potrebbe tenere una conferenza dientro la fine del mese. A lanciare l’indiscrezione è un e-commerce cinese che ha pubblicato un chiaro riferimento ad un evento diin Cina relativo al devce. In particolare, il sito riporta che il 18 aprile alle 19:00 (ora locale) si terrà ildi un nuovo prodotto realizzato da. Non viene citato direttamente ilmasembra tutto pronto per il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Xiaomi 13 Ultra, il lancio ufficiale del flagship è ormai imminente - - MisenMinh : Global Version Xiaomi 12T Smartphone 128GB/256GB MediaTek Dimensity 8100-Ultra 108MP Camera 120Hz Display 120W On S… - MobiXpress_in : Mi 11 Ultra Hot Model???? #mi #xiaomi #mi11ultra #mobixpress - MisenMinh : Global Version Xiaomi 12T Smartphone 128GB/256GB MediaTek Dimensity 8100-Ultra 108MP Camera 120Hz Display 120W On S… - ABEiiiiKU : Xiaomi 13 Ultra ?? -

13sarà lanciato inizialmente solo in Cina all'evento che si terrà il 18 aprile, con un rilascio globale che avverrà in un secondo momento.si prepara a lanciare il suo nuovo ...... nel caso si dovesse esaurire prima la batteria viene in soccorso la ricaricaRapida a 67W (0 - 100% in più o meno 40 minuti). Considerazioni finali13 Lite ha un prezzo lancio di 499 è ...F2 43" Smart Fire TV 108 cm (4KHD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) 399.00 Compra ora Torna in ...

Xiaomi 13 Ultra per un rumor avrà 4 fotocamere Leica da 50 MP ... HDblog

Che prezzi oggi su due fra gli smartphone Android più richiesti, Xiaomi Redmi Note 11S e Xiaomi Redmi Note 10 Pro: il primo è sceso a 179€, in due colorazioni! Non si erano mai visti prezzi così bassi ...Ecco la scheda tecnica di Xiaomi 13 Ultra: arriverà in Italia e con lui una serie di specifiche top. Forse insieme a Xiaomi 13T e 13T Pro.