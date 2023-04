Xi accerchia Taiwan appena Macron lascia la Cina

Leggi su formiche

(Di domenica 9 aprile 2023) Uno dei vari successi bilaterali incassati dal presidente francese, Emmanuel, durante la sua visita a Pechino — oltre alla nuova linea produttiva di Airbus a Tianjing e vari accordi commerciali per le aziende francesi — è stato un riconoscimento, formale quanto effimero, del ruolo indo-pacifico della Francia da parte del leader cinese Xi Jinping. Narrazioni e interessi Nella dichiarazione congiunta in cui si è parlato anche vagamente di Ucraina, Francia ehanno annunciato di aver raggiunto un accordo per allargate la cooperazione militare, con il Teatro meridionale dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese (responsabile principalmente del Mar Cinese Meridionale) che “approfondirà il dialogo” con il comando Asia-Pacifico delle forze francesi. Dunque chissà se tra queste rinnovate comunicazioni la Difesa francese ha ricevuto ...