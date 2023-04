Xavi Simons come Ronaldo: il dato e l’indizio per il futuro (Di domenica 9 aprile 2023) A 19 anni e 352 giorni, Xavi Simons è diventato il primo a segnare in 4 gare consecutive di Eredivisie, il più giovane a farlo... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) A 19 anni e 352 giorni,è diventato il primo a segnare in 4 gare consecutive di Eredivisie, il più giovane a farlo...

Barcellona, un asso nella manica per un clamoroso ritorno Commenta per primo Il Barcellona vuole fortemente il ritorno di Xavi Simons e ha un asso nella manica per battere il PSG : secondo Mundo Deportivo , giocherà un ruolo chiave Jordy Cruyff , con cui Simons ha ottimi ricordi dei tempi nel CAN Barca . Barcellona, si pensa ad un complicato ritorno di fiamma Commenta per primo Xavi Simons sta vivendo una stagione fantastica al PSV . L'olandese ha collezionato 16 gol e 8 assist , mostrando tutto il suo potenziale. L'ex giocatore del Barca sta attirando l'attenzione di molti ... Un assistente di una casa di riposo contro il Psv: storia di un miracolo che in Italia non potremmo mai raccontare Questa sera scenderà in campo contro il Psv Eindhoven e dovrà marcatore uno dei grandi talenti emergenti del calcio olandese, Xavi Simons ( nella foto ). In squadra con lui ci saranno un consulente ... Xavi Simons definito gay, PSV arrabbiato Il PSV ha scritto una lettera arrabbiata alla KNVB per i cori martedì nella semifinale della KNVB Cup contro lo Spakenburg. I fan di questo club hanno ...