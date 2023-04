WWE: Vince McMahon ha saltato Smackdown, morale in crescita nel backstage (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il report di Fightful che l’ha anticipato qualche ora prima della puntata, a differenza di Raw Vince McMahon non era presente nel backstage di Smackdown e non è stato coinvolto nel processo creativo della puntata. La situazione appare comunque ancora in fase di stallo, visto che tra dichiarazioni del diretto interessato e rumor si sta davvero capendo ben poco sul ruolo di Vince nella nuova WWE, quanto meno a livello creativo. morale in netto rialzo, ma i performer rimangono “vigili” sulla situazione Secondo alcune indiscrezioni, i performer, registrando l’assenza di McMahon, hanno tirato un sospiro di sollievo dopo le riscritture della puntata, anche live, avvenute in quel di Raw. Il clima era dunque decisamente più sereno, ma ancora in attesa di ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il report di Fightful che l’ha anticipato qualche ora prima della puntata, a differenza di Rawnon era presente neldie non è stato coinvolto nel processo creativo della puntata. La situazione appare comunque ancora in fase di stallo, visto che tra dichiarazioni del diretto interessato e rumor si sta davvero capendo ben poco sul ruolo dinella nuova WWE, quanto meno a livello creativo.in netto rialzo, ma i performer rimangono “vigili” sulla situazione Secondo alcune indiscrezioni, i performer, registrando l’assenza di, hanno tirato un sospiro di sollievo dopo le riscritture della puntata, anche live, avvenute in quel di Raw. Il clima era dunque decisamente più sereno, ma ancora in attesa di ...

