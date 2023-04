WWE: Sta per iniziare la vendita del biglietti di Summerslam, attesa per capire la capienza del Ford Field (Di domenica 9 aprile 2023) Summerslam sta arrivando. E’ forse un’esagerazione, ma dopo Wrestlemania, nonostante i tantissimi eventi importanti in mezzo, la WWE punta diretto The Biggest Party of the Summer, una vero e proprio Showcase of Immortals estivo. Il prossimo 14 aprile inizierà la vendita dei biglietti e sarà interessante capire se la WWE utilizzerà nuovamente solamente metà del Ford Field di Detroit, come avvenuto nel 2021 a Las Vegas o se tenterà il sold-out vero e proprio. In queste ore sono disponibili alla vendita i priority pass, dei veri e propri biglietti premium con gadget dedicati ed attività extra nel lungo weekend di agosto dedicato ad uno dei Big Four più longevi della federazione dei McMahon. Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023)sta arrivando. E’ forse un’esagerazione, ma dopo Wrestlemania, nonostante i tantissimi eventi importanti in mezzo, la WWE punta diretto The Biggest Party of the Summer, una vero e proprio Showcase of Immortals estivo. Il prossimo 14 aprile inizierà ladeie sarà interessantese la WWE utilizzerà nuovamente solamente metà deldi Detroit, come avvenuto nel 2021 a Las Vegas o se tenterà il sold-out vero e proprio. In queste ore sono disponibili allai priority pass, dei veri e propripremium con gadget dedicati ed attività extra nel lungo weekend di agosto dedicato ad uno dei Big Four più longevi della federazione dei McMahon.

