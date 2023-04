WWE: Non solo Finn Balor, anche Drew McIntyre ha combattuto a Wrestlemania infortunato! Il report (Di domenica 9 aprile 2023) Drew McIntyre ha un problema fisico. Non solo problemi contrattuali, dunque, per lo Scottish Warrior. Secondo gli ultimi report in merito, McIntyre avrebbe preso parte a Wrestlemania con un infortunio sul groppone, nonostante la prestazione maiuscola che avrebbe nascosto il non meglio specificato problema fisico. Nessuna ipotesi sull’infortunio, ma potremo non vederlo in TV per qualche tempo Nonostante sia azzardato ipotizzare quale tipo di problema possa avere McIntyre, per lui non sembra un momento facile, soprattutto dopo i malumori emersi tramite indiscrezioni sul web nell’ultima settimana. Il tutto è ovviamente legato al rinnovo del contratto, in scadenza quest’anno, ed al ruolo all’interno della WWE del diretto interessato, ormai “fermo” nel midcard ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023)ha un problema fisico. Nonproblemi contrattuali, dunque, per lo Scottish Warrior. Secondo gli ultimiin merito,avrebbe preso parte acon un infortunio sul groppone, nonostante la prestazione maiuscola che avrebbe nascosto il non meglio specificato problema fisico. Nessuna ipotesi sull’infortunio, ma potremo non vederlo in TV per qualche tempo Nonostante sia azzardato ipotizzare quale tipo di problema possa avere, per lui non sembra un momento facile, soprattutto dopo i malumori emersi tramite indiscrezioni sul web nell’ultima settimana. Il tutto è ovviamente legato al rinnovo del contratto, in scadenza quest’anno, ed al ruolo all’interno della WWE del diretto interessato, ormai “fermo” nel midcard ...

