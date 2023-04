WWE: Nessun push per gli Hit Row, la loro gestione è in linea con il ruolo che si ha in mente per loro (Di domenica 9 aprile 2023) Gli Hit Row furono promossi nel main roster nell’ottobre 2021 nella loro formazione completa che vedeva anche la presenza di Isaiah “Swerve” Scott (oggi conosciuto in AEW come “Swerve” Strickland). La loro esperienza a SmackDown ebbe, però, vita breve. A inizio novembre venne licenziata B-Fab, mentre pochi giorni dopo tutti gli altri. Nell’agosto 2022, Triple H riportò la stable in WWE, senza però Isaiah Scott ormai accasatosi alla corte di Tony Khan. In questi mesi gli Hit Row, tuttavia, non si sono ritagliati uno spazio importante, ma ciò sembra in linea con i piani della federazione. Nessun push per loro Le ripetute sconfitte patite dagli Hit Row hanno suscitato qualche interrogativo nei fan. In realtà Top Dolla, Ashante ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023) Gli Hit Row furono promossi nel main roster nell’ottobre 2021 nellaformazione completa che vedeva anche la presenza di Isaiah “Swerve” Scott (oggi conosciuto in AEW come “Swerve” Strickland). Laesperienza a SmackDown ebbe, però, vita breve. A inizio novembre venne licenziata B-Fab, mentre pochi giorni dopo tutti gli altri. Nell’agosto 2022, Triple H riportò la stable in WWE, senza però Isaiah Scott ormai accasatosi alla corte di Tony Khan. In questi mesi gli Hit Row, tuttavia, non si sono ritagliati uno spazio importante, ma ciò sembra incon i piani della federazione.perLe ripetute sconfitte patite dagli Hit Row hanno suscitato qualche interrogativo nei fan. In realtà Top Dolla, Ashante ...

