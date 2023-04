WWE: La federazione non metterà sotto contratto alcun talento fino alla fine del 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Nell’ultimo periodo si è parlato molto di un possibile approdo in WWE di alcuni nomi di primissimo livello come quelli di Nick Aldis, Jay White, Tama Tonga e Brian Cage. Tuttavia, come riportato da Fightful Select, c’è un preciso motivo dietro alla mancata fumata bianca nelle suddette trattative. Stop alle assunzioni Non ci saranno nuovi acquisti per quanto riguarda il main roster almeno fino alla fine del 2023, questo è dovuto allo scossone interno alla WWE in seguito alle trattative di vendita. Fightful ha riportato che Triple H avrebbe voluto fortemente portare in WWE i big name sopracitati, tuttavia il tutto non si è concretizzato in seguito alla vendita al gruppo Endevor con annesso ritorno ai piani alti di Vince McMahon. Decisivo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023) Nell’ultimo periodo si è parlato molto di un possibile approdo in WWE dii nomi di primissimo livello come quelli di Nick Aldis, Jay White, Tama Tonga e Brian Cage. Tuttavia, come riportato da Fightful Select, c’è un preciso motivo dietromancata fumata bianca nelle suddette trattative. Stop alle assunzioni Non ci saranno nuovi acquisti per quanto riguarda il main roster almenodel, questo è dovuto allo scossone internoWWE in seguito alle trattative di vendita. Fightful ha riportato che Triple H avrebbe voluto fortemente portare in WWE i big name sopracitati, tuttavia il tutto non si è concretizzato in seguitovendita al gruppo Endevor con annesso ritorno ai piani alti di Vince McMahon. Decisivo ...

