WWE | Bray Wyatt rimane ai box | non ha ancora ottenuto il via libera dei medici per tornare sul ring

(Di domenica 9 aprile 2023)è “sparito” dai radar in piena Road To WrestleMania. I piani per WM 39 prevedevano un match tra lui e Bobby Lashley, ma alla fine non se ne è fatto nulla.non si è più visto, mentre “The AllMighty” è rimasto fuori dalla card di WM 39, dovendosi accontentare di vincere l’André The Giant Memorial Battle Royal a SmackDown. La situazione riguardantecontinua are incerta. Quando tornerà? Non si sa molto circa la situazione di; si è detto che è alle prese con un problema di salute, ma finora non sono emersi ulteriori dettagli.sidenews ha cercato di avere qualche ulteriore chiarimento e ha riscontrato che al momentocontinua a non avere il viadei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : WWE: Che fine ha fatto Bray Wyatt? Ecco gli ultimi aggiornamenti #BrayWyatt #WWE - PaoloAscolese : Considerazioni generali in merito al genio creativo di Bray Wyatt #braywyatt #wwe #TikTok - infoitcultura : WWE: L’assenza di Bray Wyatt potrebbe accelerare il ritorno di una stable - SpazioWrestling : Importanti dettagli sulla stable di Bray Wyatt e sui nomi considerati dalla WWE #WWE #BrayWyatt - SpazioWrestling : WWE: L'assenza di Bray Wyatt potrebbe accelerare il ritorno di una stable #BrayWyatt #WWE -

... e introducono diversi personaggi amati dai fan e tante celebrità, tra cui il tre volte ex campione del mondoWyatt, gli ex campioni tag team di Raw Luke Gallows e Karl Anderson, iHall of ...... Revel with Wyatt Pack (19 luglio)Wyatt Zeus Valhalla Joe Gacy Blair Davenport DLC 5: Bad ...Cosa ne pensi di questa line - up Ci sono ancora lottatori mancanti che vorresti vedere inclusi...Le superstar del DLC includono: il tre volte ex campione del mondoWyatt , gli ex campioni tag team di Raw Luke Gallows e Karl Anderson , iHall of Fame Scott Steiner e Rick Steiner , l'...

Bray Wyatt non è ancora autorizzato per tornare a combattere The Shield Of Wrestling

Dopo averlo visto iniziare un feud con Bobby Lashley mai portato avanti, emergono novità sulla situazione Wyatt nei backstage degli show WWE ...Bray Wyatt potrebbe non tornare a lottare in WWE e le ultime notizie su The Eater of Worlds non sono rassicuranti in tal senso.