WTA Charleston 2023 | Bencic elimina Pegula e centra la terza finale stagionale | sfiderà Jabeur

(Di domenica 9 aprile 2023) Belindacompleta in pochissimi minuti il lavoro iniziato ieri notte e interrotto causa pioggia, battendo Jessica7-5 7-6 e raggiungendo lanel WTA 500 di, torneo che la svizzera ha vinto un anno fa. La numero 11 del mondo vince contro una Top 10 per la 34esima volta in carriera e lavolta quest’anno, in unche l’ha già vista trionfare nei WTA 500 di Adelaide 2 e di Abu Dhabi: l’elvetica, infatti, è quinta nella Race to the WTA Finals e sarà quarta qualora riesca più tardi a conquistare il titolo. In generale, si tratta dellanumero 18 per lei in carriera, con un record che parla di 8 successi a fronte di 9 sconfitte. Tra sé e l’ambito trofeo, c’è l’ostacolo Ons: le due si sono già affrontate ...

- Sembra esserci un feeling particolare tra Ons Jabeur e la terra verde di. Per il secondo anno consecutivo la tunisina approda in finale al Credit OneOpen. In ...La tunisina Ons Jabeur approda alla finale del torneo500 digrazie alla vittoria sulla russa Daria Kasatkina con un doppio 7 - 5 in un'ora e 49 minuti di gioco. La testa numero 2 del torneo attende ora la vincitrice dell'altra semifinale, ...Carballes Baena (ore 16:00)500(Semifinale + Finale) [4] B. Bencic vs [1] J. Pegula 7 - 5 6 - 6 sospesa (ripresa ore 18:30) Dopo sufficiente riposo Finale Vincente Bencic - Pegula vs [...

La finale del WTA 500 di Charleston, che inizierà questa sera alle 23h00 (in diretta alla RSI), vedrà opposte per il secondo anno di fila la campionessa in carica Belinda Bencic (WTA 11) e Ons Jabeur ...Pioggia ancora protagonista negli States: Bencic e Pegula interrotte sul più bello. La tunisina supera Kasatkina in due set ...