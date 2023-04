Wta Bogotà 2023: trionfa la tedesca Maria, Stearns piegata in tre set (Di domenica 9 aprile 2023) E’ la tedesca Tatjana Maria, numero 66 al mondo, ad aggiudicarsi il torneo Wta di Bogotà 2023, battendo in finale l’americana Peyton Stearns, in tre set col punteggio di 6-3 2-6 6-4. Era annunciato il trionfo della più esperta e solida giocatrice di Germania, così è stato, non però senza difficoltà nel contenere l’esuberanza della statunitense, che dopo aver perso il primo set per una questione di dettagli, con un break subito alla seconda opportunità concessa nello stesso fatale game, gli altri turni di battuta tenuti senza troppi patemi e soprattutto una palla per il controbreak non sfruttata, riesce a ribaltare l’andamento dell’incontro vincendo il secondo set nonostante si fosse trovata sotto 2-0 in apertura, riuscendo invece poi a strappare il servizio per tre volte di fila alla rivale. Tutto ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) E’ laTatjana, numero 66 al mondo, ad aggiudicarsi il torneo Wta di, battendo in finale l’americana Peyton, in tre set col punteggio di 6-3 2-6 6-4. Era annunciato il trionfo della più esperta e solida giocatrice di Germania, così è stato, non però senza difficoltà nel contenere l’esuberanza della statunitense, che dopo aver perso il primo set per una questione di dettagli, con un break subito alla seconda opportunità concessa nello stesso fatale game, gli altri turni di battuta tenuti senza troppi patemi e soprattutto una palla per il controbreak non sfruttata, riesce a ribaltare l’andamento dell’incontro vincendo il secondo set nonostante si fosse trovata sotto 2-0 in apertura, riuscendo invece poi a strappare il servizio per tre volte di fila alla rivale. Tutto ...

