Wta 500 Charleston 2023 | a Jabeur il titolo | Bencic paga la stanchezza

(Di domenica 9 aprile 2023) E’ Onsa conquistare ilal torneo Wta 500 di. Sulla terra rossa americana la forte giocatrice tunisina, numero cinque del mondo, si è imposta in due set molto combattuti su Belinda: punteggio finale di 7-6(6) 6-4 dopo oltre due ore di gioco, con la svizzera, numero undici del ranking, che ha evidentementeto la. L’elvetica, infatti, aveva dovuto fare gli straordinari poche ore prima, giocando contro la statunitense Pegula la sua semifinale rinviata ieri per maltempo. Più fresca invece la sua avversaria, che ha dunque potuto fare affidamento a una tenuta fisica migliore. Nel primo set in aperturasubisce subito il break e cosìserve nel decimo game, dopo una serie di ...

La finale del WTA 500 di Charleston, in programma già questa sera, vedrà opposte per il secondo anno di fila la campionessa in carica Belinda Bencic (11) e Ons Jabeur (5).

La seconda finale consecutiva al WTA 500 di Charleston non è andata come Belinda Bencic (WTA 11) avrebbe voluto. Nella rivincita dell'ultimo atto dello scorso anno, la rossocrociata campionessa uscente