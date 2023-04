Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Tiger Woods, il dolore è troppo forte: si ritira dal Masters di Augusta - infoitsport : La sofferenza di Tiger Woods: ha chiodi, viti e placche in una gamba. “È devastato da un dolore costante” -

Troppo forte ilalla gamba destra. Tigersi è ritirato dal Masters. L'annuncio ufficiale circa un'ora prima della ripresa del terzo giro dopo la sospensione di sabato per le piogge torrenziali che per ...tigeraugusta 2022 Touch of class from @TigerWoods. He picks it clean and runs it up tight next to the hole for a tap - in birdie on the par - 5 8th. #MG3Wedge pic.twitter.com/YwdxmA7k20 - ...ROMA - "Uncostante" . Così Tigerrisponde ai cronisti che gli chiedono come sta dopo i primo colpi all' Augusta Masters 2023 , il 25° della carriera per il 47enne campione californiano apparso ...

La sofferenza di Tiger Woods: ha chiodi, viti e placche in una gamba ... Fanpage.it

La confessione del 47enne californiano, segnato dal terribile incidente d'auto che lo vide coinvolto nel 2021 e in questi giorni impegnato nell'Augusta Masters in Georgia: ecco le sue parole ...Il campione di golf americano apparso in difficoltà nelle ultime apparizioni. Durante la tappa dell’Augusta Masters ha confessato quali sono le sue condizioni fisiche a distanza di 2 anni da un ...