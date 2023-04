Wolverhampton-Chelsea | tre arresti per cori omofobi | si continua a indagare

(Di domenica 9 aprile 2023) Ci sono già stati tre, ma potrebbero arrivarne anche altri per idei tifosi delnella partita di Premier League, vinta per 1-0, contro il. La Polizia delle West Midlands ha fatto sapere che sta ancora esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare altri responsabili dei “discriminatori” nello stadio Molineux. Entrambi i club hanno condannato l’episodio e l’altoparlante dello stadio ha più volte avvertito i tifosi delchedi questo genere non sarebbero stati tollerati. I tre tifosi, fermati al termine della partita, hanno rispettivamente 21, 24 e 32 anni e sono accusati di aver causato “allarme e molestie”, oltre che “linguaggio minaccioso volto a sollecitare ...

Commenta per primo Non è andata bene a Frank Lampard alla sua prima gara dal ritorno alla guida del. 1 - 0 in casa del. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club al termine della gara: 'Non mi aspettavo di risolvere tutto in un giorno. In una partita di Premier League ...Nella gara della 30ª giornata di Premier League, iWolves battono ilper 1 - 0. Decide un gran gol di Matheus Nunes. Guarda il ...... sul Southampton (a segno Grealish e due volte Haaland), mentre comincia male la seconda avventura di Frank Lampard sulla panchina del: i Blues hanno perso 1 - 0 sul campo del. ...

Video Gol Wolverhampton-Chelsea 1-0: Matheus Nunes. Gli highlights Gazzetta

Il regista brasiliano, 22 anni, arrivato a gennaio dal Flamengo, alla quinta presenza in campionato, ha dominato davanti all’argentino Enzo Fernandez: Blues battuti 1-0 e mai così male dal 1996 ...Le probabili formazioni di Real Madrid-Chelsea, match di scena allo stadio Bernabeu valido per l'andata dei quarti di Champions League ...