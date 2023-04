Whatsapp, arrivano i canali: come sono, a cosa servono e perché non smetteremo più di usarli (Di domenica 9 aprile 2023) Su Whatsapp stanno per arrivare i canali. Ecco come sono, a cosa servono e quando saranno disponibili: non smetteremo più di usarli. Whatsapp è diventata l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensilmente. L’applicazione è stata fondata nel 2009 e, da allora, ha subito numerose evoluzioni che l’hanno resa sempre più completa e funzionale. Negli ultimi mesi, Whatsapp ha presentato importanti novità che l’hanno resa ancora più interessante per gli utenti. Whatsapp – grantennistoscana.itTra le principali novità dell’applicazione, ci sono le chat effimere, ovvero chat che scompaiono automaticamente dopo un certo periodo di tempo, che ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 9 aprile 2023) Sustanno per arrivare i. Ecco, ae quando saranno disponibili: nonpiù diè diventata l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensilmente. L’applicazione è stata fondata nel 2009 e, da allora, ha subito numerose evoluzioni che l’hanno resa sempre più completa e funzionale. Negli ultimi mesi,ha presentato importanti novità che l’hanno resa ancora più interessante per gli utenti.– grantennistoscana.itTra le principali novità dell’applicazione, cile chat effimere, ovvero chat che scompaiono automaticamente dopo un certo periodo di tempo, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : ?? #Attenzione! #INPS a oggi non ha profili istituzionali attivi sulle piattaforme di messaggistica istantanea (… - maumou72 : @fabio__1971 Non lo so fare mi arrivano su whatsapp da Facebook non li ho visti quì - ilgiornale : Il vocale potrà essere ascoltato una sola volta, poi svanirà dopo un determinato periodo di tempo e non sarà possib… - ItaliaStartUp_ : WhatsApp web: arrivano i 5 trucchi rivoluzionari che ti cambiano la vita (anche sullo smartphone) - iLoveTrading - CorriereLOGIN : Novità #WhatsApp: le note audio effimere potranno essere ascoltate una sola volta -