VOTI&STATS – Lazio-Juventus | Zaccagni super | Rabiot non si arrende

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 aprile 2023) Tutti i numeri della sfida tra, terminata con il punteggio di 2-1 per i biancocelesti. I dettagli É stata anche una partita avvincente quella tra, non perfetta sul piano tecnico ma con la gemma del secondo gol biancoceleste, che ha deciso la gara con una delle più belle azioni del torneo. Ecco i numeri della sfida. Colpiscono alcune cose: l’equilibrio nel possesso palla si è raggiunto nella ripresa, con la necessità della Juve di recuperare il risultato e il ricorso al 4-3-3 con l’inserimento di Chiesa. É stata una gara fallosa ma non oltre ma media: semmai sono tanti i cartellini gialli ricevuto dai bianconeri, ben 5. Le due formazioni hanno cercato moltissimo i cross, effettuandone complessivamente 45, una strategia che ha funzionato non solo per la rete di ...