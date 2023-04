Volley, Paola Egonu scatenata in Turchia: quanti punti ha segnato contro il Galatasaray? Ora la Champions League (Di domenica 9 aprile 2023) Paola Egonu è stata grande protagonista della vittoria che il suo VakifBank Istanbul ha ottenuto nel derby con il Galatasaray valido per la 23ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23), spinte dai 21 punti messi a segno dall’opposto veneto. Le giallonere si confermano al secondo posto della classifica generale con due punti di vantaggio sul Fenerbahce Istanbul quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare. Il primo posto è stato matematicamente conquistato dall’Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic, che vanta nove lunghezze di margine sulle grandi rivali. Paola Egonu, che nella prossima stagione giocherà a Milano, è stata ben ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)è stata grande protagonista della vittoria che il suo VakifBank Istanbul ha ottenuto nel derby con ilvalido per la 23ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco difemminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23), spinte dai 21messi a segno dall’opposto veneto. Le giallonere si confermano al secondo posto della classifica generale con duedi vantaggio sul Fenerbahce Istanbul quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare. Il primo posto è stato matematicamente conquistato dall’Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic, che vanta nove lunghezze di margine sulle grandi rivali., che nella prossima stagione giocherà a Milano, è stata ben ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Volley, Paola Egonu scatenata in Turchia: quanti punti ha segnato contro il Galatasaray? Ora la Champions League - - CarloLisi : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Mercato – Vero Volley Milano: tre nomi da affiancare a Paola Egonu - GaetanoGiberti1 : Se il volley di Milano o qualunque altra squadra prenderà Paola Egonu tutti cambieranno canale per non vedere questa fake. - CarlottaRossi11 : Pallavolo Mercato – Vero Volley Milano: tre nomi da affiancare a Paola Egonu - iVolleymagazine : Pallavolo Mercato – Vero Volley Milano: tre nomi da affiancare a Paola Egonu -