Vodafone: nuovi aumenti per le offerte Bronze, Silver e Gold

Dal prossimo 6 maggio 2023 l'operatore Vodafone Italia andrà ad aumentare il costo delle offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold e Gold Start. Questa volta, in alternativa, se il cliente Vodafone vuole mantenere lo stesso prezzo dell'offerta precedente può attivare, entro un determinato periodo, una versione Light. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuovi aumenti in arrivo per le offerte Bronze, Silver e Gold

La nuova versione Light, richiedibile da tutti gli utenti coinvolti nella modifica unilaterale, che non intendono accettarla, prevede gli stessi contenuti ma con un bundle di 100 SMS mensili anziché ...

