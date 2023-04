Voci dal paradiso: “In Ucraina è pronta una mossa di Erdogan” (Di domenica 9 aprile 2023) Cose che stanno in Cielo e in Terra: la preoccupazione dell’l’escalation nucleare sul nostro pianeta è motivo di dibattito in paradiso. Nel Santo giorno di Pasqua tengono banco Andreotti, Cossiga e Craxi che parlano di politica estera, mentre San Giovanni Paolo II li ammonisce di andare subito da San Pietro che sta celebrando la resurrezione del Signore. Cossiga, con gli airpods costantemente connessi ai notiziari di mezzo mondo, continua a commentare preoccupato l’adesione della Finlandia alla Nato. Nessuno immaginava una reazione tanto belligerante del presidente emerito della Repubblica: “Ad atto di guerra si risponde con atto di guerra e stiamo attenti che Putin non mandi i droni a bombardare la Polonia”. Andreotti, mentre controlla gli inviti della commemorazione di maggio, per l’occasione del decennale della sua scomparsa organizzata a Montecitorio dal ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 aprile 2023) Cose che stanno in Cielo e in Terra: la preoccupazione dell’l’escalation nucleare sul nostro pianeta è motivo di dibattito in. Nel Santo giorno di Pasqua tengono banco Andreotti, Cossiga e Craxi che parlano di politica estera, mentre San Giovanni Paolo II li ammonisce di andare subito da San Pietro che sta celebrando la resurrezione del Signore. Cossiga, con gli airpods costantemente connessi ai notiziari di mezzo mondo, continua a commentare preoccupato l’adesione della Finlandia alla Nato. Nessuno immaginava una reazione tanto belligerante del presidente emerito della Repubblica: “Ad atto di guerra si risponde con atto di guerra e stiamo attenti che Putin non mandi i droni a bombardare la Polonia”. Andreotti, mentre controlla gli inviti della commemorazione di maggio, per l’occasione del decennale della sua scomparsa organizzata a Montecitorio dal ...

