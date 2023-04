Vlahovic | è crisi nera | la scelta social dell’attaccante della Juventus

(Di domenica 9 aprile 2023) E’ un momento nero per Dusan, l’attaccante serboè reduce da un’altra brutta prestazione nella partita del campionato di Serie A contro la Lazio. Arrivato tra mille aspettative dalla Fiorentina e con un esborso molto importante dai bianconeri, l’attaccante non è riuscito a confermarsi. La stagione del serbo è stata anche condizionata da problemi fisici, adesso è rientrato ma non riesce a rendersi decisivo. Le qualità del calciatore non sono in discussione, al momento è però una nota stonata per Allegri e la causa potrebbe riguardare il modo di giocaresquadra. Foto di Luca Zennaro / AnsaLa decisionediL’attaccanteha deciso di chiudere il suo profilo Instagram,ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Juve: tutto contro Giustizia sportiva, errori arbitrali e la crisi di Vlahovic La nostra prima pagina di domen… - CalcioWeb : Dusan #Vlahovic continua a deludere con la maglia della #Juventus: la decisione social dell'attaccante - fabio_giavarini : RT @tuttosport: ?? #Juve: tutto contro Giustizia sportiva, errori arbitrali e la crisi di Vlahovic La nostra prima pagina di domenica 9 ap… - repubblica : Vlahovic in crisi, si sente abbandonato dalla Juventus. Dusan sbuffa, si agita, sbaglia e disattiva l'account Insta… - Robi23771437 : RT @tuttosport: ?? #Juve: tutto contro Giustizia sportiva, errori arbitrali e la crisi di Vlahovic La nostra prima pagina di domenica 9 ap… -

ROMA Sbuffa e si agita come un marinaio in mezzo alla tempesta, Dusan, mentre Allegri cerca di condurre la nave bianconera verso la Champions . In attesa del 19 aprile, quando si saprà se la penalizzazione di 15 punti verrà confermata o cancellata dal Collegio ...TORINO - Due milioni di follower in stand - by e milioni di tifosi della Juventus in attesa di un segnale che non arriva. Continua ladi astinenza di Dusan: il centravanti serbo non segna da oltre due mesi e anche nell'ultima sfida contro la Lazio ha fornito una prestazione negativa . L'attaccante ha fallito un paio ...Niente più gol, niente più Instagram. Non è dato sapere se l'equazione che ha spinto Dusana chiudere il suo profilo Ig sia stata proprio questa o meno, quel che è certo è che sulla ...in...

Vlahovic, crisi totale: è "scomparso" anche su Instagram Corriere dello Sport

Continua la crisi di astinenza di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo non segna da oltre due mesi e anche nell’ultima sfida contro la Lazio ha fornito una prestazione negativa. L’attaccante ha ...L'angolo tecnico del Mezzi - 29° giornata serie A. Napoli corsaro a Lecce. La Lazio di Maurizio Sarri frena la Juventus. Tutti gli altri risultati nel commento.