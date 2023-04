Viva Avi Silverberg | si “sente” donna e sbugiarda le gender follie

(Di domenica 9 aprile 2023) Vedi com’è la sinistra translogica. Detta le regole, però se uno le segue alla lettera sincazza. Perché si vede sputtanata proprio sul piano logico: quello che sostengo è insostenibile. È il peso dell’ideologia quando frana sulla realtà e qui il peso è concentrato inequivocabile potente: ha la consistenza massiva e devastante di un sollevatore di pesi, mastodontico, barbuto, che per il tempo di una gara “si”, si iscrive a un torneo di donne e le sbaraglia, vince praticamente senza gareggiare: sdraiato sulla panca, Avistacca bilancieri da 160 chili come uccellini di nido. Al che le uccelline transetiche s’incazzano: eh no, non vale, questa è concorrenza sleale. Ah, sì? E che pretendevano? È presto detto: pretendevano di vincere grazie alle loro regole, però imposte agli altri e non rispettate proprio da chi le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioliDavide : RT @NicolaPorro: Un mito assoluto. Senza troppe parole, Avi smonta le #gender follie. E Max del Papa se la gode ?? - NicolaPorro : Un mito assoluto. Senza troppe parole, Avi smonta le #gender follie. E Max del Papa se la gode ?? -

Non c'eranodel posto, o amici, o case dei nonni, ma solo la loro voglia di vivere e lavorare ... per una chiacchiera, per gustare gli ottimi prodotti e per respirare montagna... coordinatore Anffas Campania e vicepresidente vicario FISH Campania, Dino Barlaan, presidente... Anche per questo abbiamo scelto di far raccontare le esperienze dallavoce dei beneficiari'. A ...Qui, nella sua Angera, a pochi passi dal Rungiùn appunto, che era un quartiere attraversato da una roggia, oggi interrata esolo nei ricordi. Ha perso aerei, Baranzini, persino in aviazione, per ...