Vite al Limite: Shantel pesava 300 Kg, purtroppo si è arresa dopo un dolore straziante (Di domenica 9 aprile 2023) Shantel di Vite al Limite era quasi arrivata al punto di non ritorno, poi è accaduto qualcosa che ha cambiato tutto. Un'altra storia dolorosa quella di Shantel di Vite al Limite. In questa situazione, per di più, non era sola: anche suo fratello Carlton si era lasciato andare al cibo, arrivando a pesare quasi 300 kg, come la sorella. Pensate che il ragazzo pesava 150kg a soli 11 anni: la sua vita era sull'orlo del baratro. I due fratelli venivano da una storia molto difficile: erano cresciuti con un padre violento che gli aveva fatto del male quando erano ancora dei bambini. Alla fine la madre dei due fratelli si era risposata e la famiglia si era finalmente liberata dell'uomo, ma questo non ha comunque impedito ai due di rifugiarsi nel ...

