Video | valanga sulle Alpi francesi | quattro morti e numerosi feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Alpi francesi, si stacca un pezzo del ghiacciaio dell’Armancette: il video della valanga - ssavivii : io che dormo dalle 23, mi sveglio, mi arrivano una valanga di notifiche e cerco di capire che cazzo succede tra Tay… - maiorhoop : @albertinamarz8 Ero poco ispirato??una valanga di notizie mi ha confuso ??,Ho preferito rifugiarmi nel buon vecchio… - Silviab1330 : RT @nic0le_77: c’é da dire che io sto ancora pensando alla valanga di complimenti che tavax ha fatto alla nostra biondina, non lo supererò… - aleegriffin03 : RT @tilde03_: io sono ancora ferma alla valanga di complimenti che @ tavax ha fatto a michi…come si superano? #incorvassi -

Unasi è verificata nella giornata di Pasqua sul ghiacciaio dell'Armancette, nelle Alpi francesi. Il rapporto provvisorio parla di 4 morti ...Quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite per unasul ghiacciaio dell'Armancette, in Alta Savoia, sulle Alpi francesi. Lo ha riferito su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. Il bilancio è ancora "provvisorio" e "i ...Cape Fear " Il promontorio della paura è su Amazon PrimeLo home invasion è un (sotto)genere inquietante a prescindere e per principio. Gioca prima di ...se non impossibile fermare la. Un ...

Alpi francesi, si stacca un pezzo del ghiacciaio dell’Armancette: il video della valanga Corriere TV

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Una valanga si è verificata nella giornata di Pasqua, domenica 9 aprile, presso il ghiacciaio dell’Armancette nelle Alpi francesi. «Il rapporto provvisorio parla di 4 morti e diversi feriti», ha ...