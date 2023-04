VIDEO – Torino-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di domenica 9 aprile 2023) Torino-Roma, posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino. DOPPIO SORPASSO – Torino-Roma 0-1 nel posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A. La Roma entra in zona Champions League sfruttando i pareggi di Inter e Milan. Il successo di misura sul campo del Torino porta José Mourinho addirittura al terzo posto, al termine di una partita molto brutta. Si decide in avvio: dopo cinque minuti e mezzo parata di Perr Schuurs su tiro di Nicola ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023), posticipo pomeridianoventinovesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. DOPPIO SORPASSO –0-1 nel posticipo pomeridianoventinovesima giornata diA. Laentra in zona Champions League sfruttando i pareggi di Inter e Milan. Il successo di misura sul campo delporta José Mourinho addirittura al terzo posto, al termine di unamolto brutta. Si decide in avvio: dopo cinque minuti e mezzo parata di Perr Schuurs su tiro di Nicola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : Arrivati all’Olimpico Grande Torino ????? #SFT | #TorinoRoma - gippu1 : Compie oggi 20 anni una delle scene più assurde, inspiegabili e tragicomiche che mi sia capitato di vedere in diret… - OfficialASRoma : ?? Prossimo obiettivo: Torino-Roma... ?? #ASRoma - internewsit : VIDEO - Torino-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - - antojackie : RT @antojackie: (..)Sarà come ascoltare in una strada nella divinità della sera quelle note che salgono slegate lente come il crepuscolo da… -