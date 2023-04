VIDEO Peter Sagan cade alla Parigi-Roubaix: trasportato in ospedale, sospetta commozione cerebrale (Di domenica 9 aprile 2023) Peter Sagan è caduto quando mancavano 151 km al traguardo della Parigi-Roubaix, nel corso del secondo tratto in pavé (da Viesly a Quievy). Il tre volte Campione del Mondo è finito a terra, probabilmente a causa del frango presente, ed è finito nell’erba presente sul lato sinistro della strada. Lo slovacco è sembrato dolorante fin dai primi istanti, è ripartito ma dopo poche battute si è ritirato ed è stato trasportato in ospedale con tagli al viso e una sospetta commozione cerebrale. Di seguito il VIDEO della caduta di Peter Sagan. VIDEO CADUTA Peter Sagan alla Parigi-Roubaix CLICCA ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)è caduto quando mancavano 151 km al traguardo della, nel corso del secondo tratto in pavé (da Viesly a Quievy). Il tre volte Campione del Mondo è finito a terra, probabilmente a causa del frango presente, ed è finito nell’erba presente sul lato sinistro della strada. Lo slovacco è sembrato dolorante fin dai primi istanti, è ripartito ma dopo poche battute si è ritirato ed è statoincon tagli al viso e una. Di seguito ildella caduta diCADUTACLICCA ...

