(Di domenica 9 aprile 2023) Nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A,edpareggiano per 0 - 0. Nel secondo tempo, in due occasioni, il Var salva l'arbitro ...

Nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A,ed Empoli pareggiano per 0 - 0. Nel secondo tempo, in due occasioni, il Var salva l'arbitro ...Ecco come sono andati gli arbitri nell'ultima giornata di Serie A. Dal 6,5 di Fabbri in Salernitana - Inter al 5 di Marcenaro in- Empoli. ... molti dubbi su situazioni decisive' Mg Milano 23/01/2022 - campionato di calcio serie A /- ... la gestione è confusa e non mancano dubbi su situazioni decisive: perché mai a vedere alin ...

Video Milan-Empoli 0-0: il rigore tolto ai rossoneri e il gol annullato a Giroud Gazzetta

Grave lutto per Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn e Prime Video. La mamma Paola Valentini, a cui era legatissimo, è morta ieri ...Secondo le ultime indiscrezioni emerse ci sarebbe una svolta nel rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan ...