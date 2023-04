VIDEO | Matt Riddle racconta il suo percorso durante il suo periodo di assenza

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 aprile 2023) Di ritorni post-WrestleMania 39, non ne abbiamo avuti tanti, anzi ad essere sinceri ne abbiamo avuto soltanto uno. Infattila scorsa puntata di Raw ha fatto il auo ritornofuori dalle scena da dicembre ufficiosamente a causa di Solo Sikoa, ma ufficialmente per via della violazione del famoso Wellness Program e ciò lo ha costretto ad undi riabilitazione. Tempo preziosoha già puntato il suo mirino sulla Bloodline e più precisamente è in cerca di vendetta su Solo Sikoa che, a livello di storyline, lo ha messo fuori gioco per tutti questi mesi. La WWE ha volutore attraverso un Vlog, proprio ildiverso il suo ritorno, con lo stesso atleta che ha ammesso molto ...