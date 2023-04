Video l’Eredità 9 aprile 2023: Renato vince 10.625 euro (Di domenica 9 aprile 2023) l’Eredità di sabato 9 aprile 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Renato di Palermo. Renato attualmente vive a Cascina (Pisa). Al suo primo tentativo è riuscito subito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 10.625 euro. Bravo! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!). Video ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 9 aprile 2023)di sabato 9. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdi Palermo.attualmente vive a Cascina (Pisa). Al suo primo tentativo è riuscito subito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 10.625. Bravo! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)....

