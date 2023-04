VIDEO – Lazio-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di domenica 9 aprile 2023) Lazio-Juventus, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma. SEMPRE PIÙ SECONDI – Lazio-Juventus 2-1 nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Roma si dimostra ancora indigesta per la Juventus, che già aveva perso all’Olimpico coi giallorossi. Ancora una vittoria per la Lazio, risultato che mette la formazione di Maurizio Sarri molto più vicina alla Champions League. Di gran lunga meglio i biancocelesti in avvio, con Wojciech Szczesny che si oppone a un bel tiro di Ciro Immobile. Non può far ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023), posticipoventinovesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. SEMPRE PIÙ SECONDI –2-1 nel posticipoventinovesima giornata diA. Roma si dimostra ancora indigesta per la, che già aveva perso all’Olimpico coi giallorossi. Ancora una vittoria per la, risultato che mette la formazione di Maurizio Sarri molto più vicina alla Champions League. Di gran lunga meglio i biancocelesti in avvio, con Wojciech Szczesny che si oppone a un bel tiro di Ciro Immobile. Non può far ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyGreatest11 : Juventus vs Lazio 93/94 Unstoppable Roberto Baggio Run! - tuttosport : Juve, da annullare il gol di Milinkovic e... il primo tempo bianconero ? Le parole del direttore dopo Lazio-Juvent… - SSFootball : Mattia Zaccagni and Lazio are bouncing ?? #SerieA - infoitsport : VIDEO – Lazio-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - LorenzoDelFerr2 : RT @NoantriL: Lazio - Juve -