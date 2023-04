VIDEO – Inter, auguri di buona Pasqua… Con sfida Gosens-Mkhitaryan! (Di domenica 9 aprile 2023) Si festeggia oggi la Pasqua e non può mancare, chiaramente, il VIDEO di auguri da parte dell’Inter. Che, per l’occasione, ha organizzato una sfida tutta particolare tra Henrikh Mkhitaryan e Robin Gosens. UOVA NERAZZURRE – Per augurare buona Pasqua a tutti i suoi tifosi, l’Inter ha organizzato un divertente VIDEO con una sfida tra Henrikh Mkhitaryan e Robin Gosens. Che tira fuori il lato artistico dei due giocatori. La sfida consiste nel dipingere due uova con i colori nerazzurri. Di seguito il VIDEO, per scoprire chi dei due se la sia cavata meglio. Prima Dopo buona Pasqua #InterFans! pic.twitter.com/lOqho6gT0I — Inter ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Si festeggia oggi la Pasqua e non può mancare, chiaramente, ildida parte dell’. Che, per l’occasione, ha organizzato unatutta particolare tra Henrikh Mkhitaryan e Robin. UOVA NERAZZURRE – Per augurarePasqua a tutti i suoi tifosi, l’ha organizzato un divertentecon unatra Henrikh Mkhitaryan e Robin. Che tira fuori il lato artistico dei due giocatori. Laconsiste nel dipingere due uova con i colori nerazzurri. Di seguito il, per scoprire chi dei due se la sia cavata meglio. Prima DopoPasqua #Fans! pic.twitter.com/lOqho6gT0I —...

