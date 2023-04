VIDEO | Ecco come la WWE ha ordinato a Snoop Dogg di colpire The Miz

(Di domenica 9 aprile 2023) Uno dei momenti più sorprendenti di WrestleMania 39 è stato quello in cui Shane McMahon è tornato sul ring, combattendo un match a sorpresa contro The Miz. Già il ritorno del figlio di Vince McMahon, che si diceva fosse ai ferri corti con l’ambiente e soprattutto con l’ex patron della WWE, era stato alquanto inatteso. Ancora più imprevisto è stato quanto accaduto sul quadrato. Shane, infatti, ha riportato un infortunio dopo pochi istanti, senza nemmeno essere colpito. Una situazione spiacevole che ha costretto la WWE ad intervenire improvvisando. L’input arriva da un cameraman A risolvere la situazione ci ha pensato. Il leggendario rapper si è fatto carico di risolvere il match al posto di Shane McMahon, colpendo al volto The Miz ed esibendosi in una spassosa rivisitazione della People’s Elbow di The Rock. Una conclusione così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - fcin1908it : #JuveInter, la vergogna non finisce mai: ecco il video dei cori razzisti anche contro Edin #Dzeko - juventusfans : Ecco chiaramente come #Cuadrado sferra un pugno ad #Handanovic e si becca 3 giornate di squalifica, mentre il porti… - G1ngerleott41 : RT @A_piccina_8: Ecco a voi il video del mirroring completo. ??? #incorvassi - ILMARCHESE__ : RT @lvogruppo: ?Un problema sempre più grave #morteimprovvisa al volante ? Ecco un paio di esempi Guarda questo e molto altro su?? https:… -

Ilcon gli highlights e i gol di Liverpool - Arsenal 2 - 2, match valido per la trentesima ... Di seguitole immagini salienti.È bufera,il motivo L'itinerario di Ilary Blasi a Napoli La giornata napoletana di Ilary è ... la 15enne Chanel, che sui suoi social ha pubblicato deicon musica neomelodica di sottofondo. L'..."La maestra sospesa per le preghiere in classe La prenderò come consulente". E' quanto ha detto in unsui social l'assessore della Regione Siciliana Mimmo Turano, intervenendo sul caso dell'insegnante dell'oristanese. "E' incredibile quanto succede in Italia - aggiunge - la maestra che conosce ...

Maestra sospesa, Turano: "La prendo come consulente, ecco ... Adnkronos

Il Liverpool trova il pareggio nel finale contro l’Arsenal. All’87’ Henderson serve Alexander-Arnold sulla destra che alata in dribbling Zinchenko e la mette sul secondo palo. Firmino salta più in alt ...Il Liverpool fallisce il rigore del pareggio contro l’Arsenal al 54'. Holding atterra Diogo Jota in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Salah che però calcia fuori e fal ...