VIDEO: Ecco come la WWE ha ordinato a Snoop Dog di colpire The Miz (Di domenica 9 aprile 2023) Uno dei momenti più sorprendenti di WrestleMania 39 è stato quello in cui Shane McMahon è tornato sul ring, combattendo un match a sorpresa contro The Miz. Già il ritorno del figlio di Vince McMahon, che si diceva fosse ai ferri corti con l’ambiente e soprattutto con l’ex patron della WWE, era stato alquanto inatteso. Ancora più imprevisto è stato quanto accaduto sul quadrato. Shane, infatti, ha riportato un infortunio dopo pochi istanti, senza nemmeno essere colpito. Una situazione spiacevole che ha costretto la WWE ad intervenire improvvisando. L’input arriva da un cameraman A risolvere la situazione ci ha pensato Snoop Dogg. Il leggendario rapper si è fatto carico di risolvere il match al posto di Shane McMahon, colpendo al volto The Miz ed esibendosi in una spassosa rivisitazione della People’s Elbow di The Rock. Una conclusione così perfetta che in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 aprile 2023) Uno dei momenti più sorprendenti di WrestleMania 39 è stato quello in cui Shane McMahon è tornato sul ring, combattendo un match a sorpresa contro The Miz. Già il ritorno del figlio di Vince McMahon, che si diceva fosse ai ferri corti con l’ambiente e soprattutto con l’ex patron della WWE, era stato alquanto inatteso. Ancora più imprevisto è stato quanto accaduto sul quadrato. Shane, infatti, ha riportato un infortunio dopo pochi istanti, senza nemmeno essere colpito. Una situazione spiacevole che ha costretto la WWE ad intervenire improvvisando. L’input arriva da un cameraman A risolvere la situazione ci ha pensatoDogg. Il leggendario rapper si è fatto carico di risolvere il match al posto di Shane McMahon, colpendo al volto The Miz ed esibendosi in una spassosa rivisitazione della People’s Elbow di The Rock. Una conclusione così perfetta che in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - fcin1908it : #JuveInter, la vergogna non finisce mai: ecco il video dei cori razzisti anche contro Edin #Dzeko - juventusfans : Ecco chiaramente come #Cuadrado sferra un pugno ad #Handanovic e si becca 3 giornate di squalifica, mentre il porti… - phierpez : Giocatore del Napoli in incognito a Mergellina per Pasqua: ecco chi hanno beccato con moglie e figlia | VIDEO CN24… - Gio_Scorza : RT @jacopo_iacoboni: Ecco come si presenta la cittadina di Vulehdar grazie al lavoro di abbellimento e valorizzazione urbanistica compiuto… -