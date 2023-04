VIDEO – Champions League torna a Milano! Ma solo in ‘mostra’ (Di domenica 9 aprile 2023) Anti-vigilia di Champions League e del quarto di finale tra Inter e Benfica, la Coppa più ambita in ambito europeo torna a Milano, ma non è per i nerazzurri e neanche per i rossoneri del Milan. Secondo quanto documentato da Sky Sport, il trofeo dalle grandi orecchie in questi giorni resterà a Milano e sarà a “disposizione” di tutti coloro il quale vorranno vederla da vicino e scattare qualche foto. Si tratta della Champions League ufficiale, originale, quella che viene data (e solo in quell’occasione) ai giocatori per alzarla al cielo per intenderci, non la solita “replica”. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri VIDEO sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Anti-vigilia die del quarto di finale tra Inter e Benfica, la Coppa più ambita in ambito europeoa Milano, ma non è per i nerazzurri e neanche per i rossoneri del Milan. Secondo quanto documentato da Sky Sport, il trofeo dalle grandi orecchie in questi giorni resterà a Milano e sarà a “disposizione” di tutti coloro il quale vorranno vederla da vicino e scattare qualche foto. Si tratta dellaufficiale, originale, quella che viene data (ein quell’occasione) ai giocatori per alzarla al cielo per intenderci, non la solita “replica”. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi ...

