VIDEO – Atalanta-Bologna 0-2, Serie A: gol e highlights della partita (Di domenica 9 aprile 2023) Atalanta-Bologna, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo. COLPACCIO ESTERNO – Atalanta-Bologna 0-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Il Bologna continua il suo splendido 2023 e si impone anche a Bergamo. Alla mezz’ora l’Atalanta potrebbe segnare con Rasmus Hojlund, murato la prima volta da Lukasz Skorupski e la seconda da Adama Soumaoro. Da posizione molto simile segnano invece i rossoblù, al 49? con grande assist di Musa Barrow a liberare sulla destra Nicola Sansone per il mancino vincente. Difesa ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023), matchventinovesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Gewiss Stadium di Bergamo. COLPACCIO ESTERNO –0-2 nella ventinovesima giornata diA. Ilcontinua il suo splendido 2023 e si impone anche a Bergamo. Alla mezz’ora l’potrebbe segnare con Rasmus Hojlund, murato la prima volta da Lukasz Skorupski e la seconda da Adama Soumaoro. Da posizione molto simile segnano invece i rossoblù, al 49? con grande assist di Musa Barrow a liberare sulla destra Nicola Sansone per il mancino vincente. Difesa ...

