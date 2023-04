Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2023 ore 16:30 (Di domenica 9 aprile 2023) Viabilità DEL 9 APRILE ORE 16.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio, PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA N PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA STATALE APPIA SI STA IN CODA AD ARICCIA ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA DIREZIONE GENZANO DI Roma AD ANGUILLARA, PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE VIALE REGINALDO BELLONI SI RALLENTA TRA VIA LA SPEZIA E VIA DEL TRIVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PROVINCIALE DI PALOMBARA SI RALLENTA A STAZZANO ALTEZZA STRSDA DI ROTAVELLO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STRADA PROVINCIALE CALCATESE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CALCATA N4ELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di domenica 9 aprile 2023)DEL 9 APRILE ORE 16.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA N PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA STATALE APPIA SI STA IN CODA AD ARICCIA ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA DIREZIONE GENZANO DIAD ANGUILLARA, PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE VIALE REGINALDO BELLONI SI RALLENTA TRA VIA LA SPEZIA E VIA DEL TRIVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PROVINCIALE DI PALOMBARA SI RALLENTA A STAZZANO ALTEZZA STRSDA DI ROTAVELLO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STRADA PROVINCIALE CALCATESE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CALCATA N4ELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral

