Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2023 ore 08:30 (Di domenica 9 aprile 2023) Viabilità DEL 8 APRILE ORE 08.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA PASQUA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPOSTAMENTI MININMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE AGEVOLATA ANCHE DAL DIVIETO DI CIRCOLazioNE FINO ALLE 22:00 AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NELLA CAPITALE DISAGI PER IL CORTEO DEL REPARTO D’ONORE DEI CARABINIERI CHE SFILERA’ DALLA CASERMA DE TOMMASO IN VIA DALLA CHIESA PER ARRIVARE A PIAZZA SAN PIETRO CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA TRASPORTO PUBBLICO OGGI NORMALE SERVIZIO E PERCORSI FESTIVI PER LA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINA. SULLA METRO A, I LAVORI SERALI DI AMMODERNAMENTO DELLA LINEA CI SARANNO ANCHE OGGI. DALLE ORE 21, DUNQUE, TRA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 aprile 2023)DEL 8 APRILE ORE 08.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA PASQUA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MININMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE AGEVOLATA ANCHE DAL DIVIETO DI CIRCONE FINO ALLE 22:00 AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NELLA CAPITALE DISAGI PER IL CORTEO DEL REPARTO D’ONORE DEI CARABINIERI CHE SFILERA’ DALLA CASERMA DE TOMMASO IN VIA DALLA CHIESA PER ARRIVARE A PIAZZA SAN PIETRO CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA TRASPORTO PUBBLICO OGGI NORMALE SERVIZIO E PERCORSI FESTIVI PER LA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINA. SULLA METRO A, I LAVORI SERALI DI AMMODERNAMENTO DELLA LINEA CI SARANNO ANCHE OGGI. DALLE ORE 21, DUNQUE, TRA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #viabilità #Roma Riaperto al transito viale Bruno Buozzi da viale delle Belle Arti - fi_germania : RT @Ale_Mussolini_: Giornata interamente dedicata a #Roma non solo per scambio di auguri. Mattina a @Roma_XIV e pomeriggio a @MunicipioRoma… - rapisardandrea1 : Le celebrazioni della Via Crucis i Gesù all'interno del X Municipio #Roma #traffico #OstiaLido - CorriereCitta : Pasqua 2023 a Roma, attivata una green zone: strade chiuse e come cambia la viabilità - romamobilita : #viabilità #Roma Via Aurelia, per intervento su rete idrica prosegue chiusura altezza via Gennari/via Albornoz, a p… -

A Roma verranno riqualificate 40 chilometri di strade La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade della viabilità principale di Roma. Oltre 50 aree stradali saranno completamente riqualificate e gli interventi riguarderanno prevalentemente il rifacimento profondo della piattaforma delle strade e il ... Pasqua incerta e fresca, Pasquetta più soleggiata, ma intanto oggi nevica Qualche disagio per la viabilità. Fra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano - Pescara traffico ... Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24 Roma - Teramo; nebbia in banchi tra ... Vercelli: i progetti del Pnrr presentati al Rotary Club Sant'Andrea Si interverrà per la riqualificazione energetica del Teatro Civico, sulla viabilità di Piazza Roma e di corso Amedeo Avogadro di Quaregna, del Cavalcavia Adriano Tournon e di altri interventi diffusi ... La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade dellaprincipale di. Oltre 50 aree stradali saranno completamente riqualificate e gli interventi riguarderanno prevalentemente il rifacimento profondo della piattaforma delle strade e il ...Qualche disagio per la. Fra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano - Pescara traffico ... Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24- Teramo; nebbia in banchi tra ...Si interverrà per la riqualificazione energetica del Teatro Civico, sulladi Piazzae di corso Amedeo Avogadro di Quaregna, del Cavalcavia Adriano Tournon e di altri interventi diffusi ... Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2023 ore 07:30 ... RomaDailyNews