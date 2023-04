Vi racconto il mio amico Giuseppe Pennisi. Scrive Cazzola (Di domenica 9 aprile 2023) Giuseppe Pennisi ci ha lasciato, circondato dall’affetto dei suoi cari, la vigilia di Pasqua. Combatteva da anni, con coraggio e serenità, contro la terribile malattia che non gli ha dato scampo. Nell’annunciare il suo decesso, la famiglia ha voluto ricordarlo per ciò che era stato e aveva fatto “da uomo dal pensiero libero e aperto al mondo”. E Formiche ha già rispettato questa richiesta nell’articolo della redazione. Quando ha capito che gli restava poco tempo Giuseppe ha inviato agli amici questo messaggio di commiato: “Da alcuni giorni le mie condizioni di salute sono molto peggiorate. Passo praticamente le giornate a letto. Sono assistito oltre che dalla famiglia, da un badante, un infermiere ed un medico. Non scrivo quasi più. Quando verrà l’uomo del SETTIMO SIGILLO non chiederò di fare una partita a scacchi. Grazie per ... Leggi su formiche (Di domenica 9 aprile 2023)ci ha lasciato, circondato dall’affetto dei suoi cari, la vigilia di Pasqua. Combatteva da anni, con coraggio e serenità, contro la terribile malattia che non gli ha dato scampo. Nell’annunciare il suo decesso, la famiglia ha voluto ricordarlo per ciò che era stato e aveva fatto “da uomo dal pensiero libero e aperto al mondo”. E Formiche ha già rispettato questa richiesta nell’articolo della redazione. Quando ha capito che gli restava poco tempoha inviato agli amici questo messaggio di commiato: “Da alcuni giorni le mie condizioni di salute sono molto peggiorate. Passo praticamente le giornate a letto. Sono assistito oltre che dalla famiglia, da un badante, un infermiere ed un medico. Non scrivo quasi più. Quando verrà l’uomo del SETTIMO SIGILLO non chiederò di fare una partita a scacchi. Grazie per ...

