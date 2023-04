Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 9 aprile 2023 su Canale 5 oggi, domenica 9 aprile 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 9 aprile ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)del 9su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcellaMazzot3 : @VALE70942077 Non mi sembra giusto che Nikita non parteciperà a verissimo e stata la più onesta e senza dire parola… - OliverTweet99 : Concordo pienamente con te!Nikita ha il diritto di andare a Verissimo,nn è giusto pagare x i bulli che hanno rovina… - rossysossi : Io immagino quando wax e angelina usciranno , vanno a verissimo e Silvia gli farà tante domande per sapere - LibreAirJanet67 : RT @simonettarosmin: @TrashalCubo Ricapitoliamo: 1 Nemmeno Nikita andrà a Verissimo! 2 Fatti passare il ROSICAMENTO per gli Onestini! 3 Un… - di_riccardina : RT @LittleEmme01: Volevo farvi notare una cosa...a Verissimo non è stato invitato nessuno del GF quest'anno...però i nostri sono gli unici… -