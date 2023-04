Verissimo, Arisa svela: “Ad Amici 22 ci sono volte in cui Raimondo Todaro potrebbe arrabbiarsi con me ma…” (Di domenica 9 aprile 2023) Raimondo Todaro e Arisa sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. I due coach di Amici di Maria De Filippi quest’anno guidano il team TodArisa, composto ormai da tre allievi: Mattia Zenzola, Federica Andreani e Wax. Durante la quarta puntata del Serale di Amici 22, infatti, i giudici Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi hanno decretato l’eliminazione di Alessio Cavaliere. L’intervista a Raimondo e Arisa è cominciata con la domanda personale della conduttrice su come stiano i due professori di Amici. Da una parte la cantante ha ammesso di vivere un “momento tranquillo, faccio quello che devo fare, vivo il presente…buddismo“. ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 aprile 2023)stati ospiti di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. I due coach didi Maria De Filippi quest’anno guidano il team Tod, composto ormai da tre allievi: Mattia Zenzola, Federica Andreani e Wax. Durante la quarta puntata del Serale di22, infatti, i giudici Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi hanno decretato l’eliminazione di Alessio Cavaliere. L’intervista aè cominciata con la domanda personale della conduttrice su come stiano i due professori di. Da una parte la cantante ha ammesso di vivere un “momento tranquillo, faccio quello che devo fare, vivo il presente…buddismo“. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrescenzoFilo : RT @tvstellare: “In quei giorni lì avevo le mie cose” ARISA ?? #verissimo - rinocimini : RT @tvstellare: “In quei giorni lì avevo le mie cose” ARISA ?? #verissimo - IsaeChia : #Verissimo, Arisa svela: “Ad #Amici22 ci sono volte in cui Raimondo Todaro potrebbe arrabbiarsi con me ma…” Il bal… - Paolapia95 : Arisa con le galline sulla maglia Sto morendo Lei ormai è on Fire #amici22 #arisa #Verissimo - bohokciao : RT @tvstellare: “In quei giorni lì avevo le mie cose” ARISA ?? #verissimo -