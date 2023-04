Ventisettesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 aprile 2023) Nella, la capolista Bayern Monaco passa di misura a Friburgo(0-1) e mantiene sempre due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, vincente anch’esso sull’Union Berlino(2-1). Sorridono anche Bayer Leverkusen, che supera l’Eintracht Francoforte(3-1), Colonia e Lipsia, che vincono rispettivamente contro Augsburg(2-1) ed Hertha Berlino(1-0). Colpi in chiave salvezza per Stoccarda a Bochum (3-2) e Hoffenheim sullo Schalke(2-0). Termina in parità tra Mainz e Werder Brema(2-2).: I RISULTATI BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO 2-1 FRIBURGO-BAYERN MONACO 0-1 BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-1 AUGSBURG-COLONIA ...