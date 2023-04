Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Venticinquesima giornata Basket Serie A 2022/2023 - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Chiuso il primo gruppo di gare della venticinquesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Cadono due delle prime tre della… - fabiocavagnera : Chiuso il primo gruppo di gare della venticinquesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Cadono due delle prime tre… - OlimpiaMiNews : Chiuso il primo gruppo di gare della venticinquesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Cadono due delle prime tre… - AlessandroMagg4 : Chiuso il primo gruppo di gare della venticinquesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Cadono due delle prime tre… -

Emporio Armani Milano batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 102 - 70 nella sfida valida per ladella Serie A1 2022/2023 di basket , portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Shabazz Napier, il quale mette a segno 22 punti, che ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Pesaro , sfida valida comedella Serie A1 2022/2023 di basket . Momento davvero negativo per gli uomini di coach Messina, che dopo l'esclusione dalla corsa ai playoff in Eurolega, hanno incassato tre ...Napoli . La Gevi Napoli vince a Bologna , batte la Virtus Segafredo con il risultato di 81 - 89 nelladi Serie A: Howard e Williams , in compagnia di Stewart , guidano gli azzurri a un successo utilissimo in chiave salvezza contro una delle due corazzate della LBA e prima in ...

Primavera 2, venticinquesima giornata: risultati e cronache Mondoprimavera

L’Olimpia Milano si aggiudica l’unica sfida in programma nella domenica di Pasqua per la venticinquesima giornata della Serie A di basket. I Campioni d’Italia sconfiggono al Forum la Carpegna Prosciut ...L'Olimpia parte male ma domina il resto della gara del Forum: finisce 102-70, con Messina ora a 2 punti da Scariolo ...