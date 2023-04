Venezia, l’idea dell’assessore per finanziare il nuovo stadio: «Niente fondi Ue? Vendiamo il capolavoro di Klimt» (Di domenica 9 aprile 2023) Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva lasciato trasparire tutto il suo scetticismo sulla richiesta di utilizzare i fondi del Pnrr per i progetti dei nuovi stadi di Firenze e Venezia. Risultato: urge trovare altri canali di finanziamento per il nuovo Franchi e per il Bosco dello Sport. Così al Comune di Venezia torna in auge un’idea “bizzarra”: recuperare i fondi necessari mettendo in vendita un capolavoro di Klimt. Una proposta già avanzata nel 2015 proprio sul quadro La Giuditta e che ora l’assessore di Venezia a Mobilità, infrastrutture e viabilità, Renato Boraso, torna di nuovo a promuovere come possibile strategia per finanziare l’opera. «Se proprio non si troverà una soluzione, una via d’uscita per ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva lasciato trasparire tutto il suo scetticismo sulla richiesta di utilizzare idel Pnrr per i progetti dei nuovi stadi di Firenze e. Risultato: urge trovare altri canali di finanziamento per ilFranchi e per il Bosco dello Sport. Così al Comune ditorna in auge un’idea “bizzarra”: recuperare inecessari mettendo in vendita undi. Una proposta già avanzata nel 2015 proprio sul quadro La Giuditta e che ora l’assessore dia Mobilità, infrastrutture e viabilità, Renato Boraso, torna dia promuovere come possibile strategia perl’opera. «Se proprio non si troverà una soluzione, una via d’uscita per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Venezia, l'assessore Renato #Boraso: 'Se proprio non si troverà una soluzione, una via d'uscita estrema per recupe… - The_Cleaver : @Luna_di_Venezia Credo che l'idea iniziale di formazione titolare era totalmente diversa. Con Chiesa(Kostic) e Di M… - infoitcultura : Venezia, l'idea dell'assessore per finanziare il nuovo stadio: «Niente fondi Ue? Vendiamo il capolavoro di Klimt» - VendutoCorrotto : RT @ultimora_pol: #Venezia, l'assessore Renato #Boraso: 'Se proprio non si troverà una soluzione, una via d'uscita estrema per recuperare l… - Margher81933300 : RT @ultimora_pol: #Venezia, l'assessore Renato #Boraso: 'Se proprio non si troverà una soluzione, una via d'uscita estrema per recuperare l… -