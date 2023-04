Venezia, i convocati di Vanoli per la sfida contro la Reggina (Di domenica 9 aprile 2023) Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Reggina Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani di Serie B contro la Reggina. Portieri: Bertinato, Joronen, Neri.Difensori: Candela, Carboni, Ceppitelli, Modolo, Šverko, Svoboda, Zampano.Centrocampisti: Kofod Andersen, Busio, Ellertsson, Jónsson, Milanese, Tessmann.Attaccanti: Cheryshev, Ciervo, Johnsen, Novakovich, Pierini, Pohjanpalo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Paolo, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista delladi domanilaPaolo, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista delladi domani di Serie Bla. Portieri: Bertinato, Joronen, Neri.Difensori: Candela, Carboni, Ceppitelli, Modolo, Šverko, Svoboda, Zampano.Centrocampisti: Kofod Andersen, Busio, Ellertsson, Jónsson, Milanese, Tessmann.Attaccanti: Cheryshev, Ciervo, Johnsen, Novakovich, Pierini, Pohjanpalo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

