Venerdì Santo | la processione di Civitavecchia | con i penitenti che trascinano le catene ai piedi

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 Le immagini della processione del Cristo Morto di Civitavecchia, in occasione del Venerdì Santo, con i pentitenti che tradizionalmente trascinano a piedi nudi grosse catene legate alle caviglie, portando una croce di legno sulle spalle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

