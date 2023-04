Vecchi, storica promozione in Serie B con la Feralpisalò! Grande traguardo per l’ex Inter (Di domenica 9 aprile 2023) storica promozione in Serie B per la Feralpisalò allenata dall’ex allenatore dell’Inter, Stefano Vecchi. Importante non solo per la società, ma anche per il tecnico che conquista un altro importante traguardo in carriera. promozione IMPORTANTE – Stefano Vecchi torna ad allenare in Serie B (dopo Carpi e Venezia), questa volta però sulla panchina della Feralpisalò con la quale ha conquistato la promozione diretta dalla Serie C. Dopo i due quarti posti con il Sudtirol e due terzi posti proprio con la Feralpisalò, l’ex allenatore dell’Inter conquista una storica promozione. Decisiva la vittoria per 1-0 contro la Triestina, ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023)inB per la Feralpisalò allenata dalallenatore dell’, Stefano. Importante non solo per la società, ma anche per il tecnico che conquista un altro importantein carriera.IMPORTANTE – Stefanotorna ad allenare inB (dopo Carpi e Venezia), questa volta però sulla panchina della Feralpisalò con la quale ha conquistato ladiretta dallaC. Dopo i due quarti posti con il Sudtirol e due terzi posti proprio con la Feralpisalò,allenatore dell’conquista una. Decisiva la vittoria per 1-0 contro la Triestina, ...

