Van der Poel re della Roubaix | Ganna arriva sesto

AGI - Mathieu Van der Poel si è aggiudicato la 120ma Parigi-Roubaix grazie a una fuga iniziata sul pavé alla fine del Carrefour de l'Arbre, a 15 chilometri dal traguardo. Per il 28enne ciclista nato in Belgio ma di nazionalità olandese, è il primo successo nella 'regina delle classiche' dopo il terzo posto del 2021. Ottima prova dell'azzurro Filippo Ganna che ha chiuso al sesto posto dopo essere rimasto fino all'ultimo nel gruppetto di testa da cui si è staccato Van der Poel. Al termine del durissimo tracciato di 257 chilometri Van der Poel della Alpecin-Deceuninck è arrivato solitario al mitico velodromo André-Pétrieux, nella città del nord della Francia, tagliando il traguardo in 5 ore, 28 minuti e 41 secondi.

