Van der Poel | dna da campione | il nonno Poulidor | l' amore per le auto e il ciclismo nel destino

(Di domenica 9 aprile 2023) E adesso viene da pensare che se non avesse trovato sulla propria strada uno straordinario Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre , Mathieu Van deradesso avrebbe completato uno straordinario Slam ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Ha fatto una corsa stupenda. A tutta. Senza freni. Ha rischiato fino alla fine. Ha vinto. L'imperatore: Mathieu van… - Eurosport_IT : L'Imperatore si prende anche la Roubaix, la terza Monumento in carriera: un fenomeno, Mathieu van der Poel ????… - MarcoMaggiore91 : @Milestemplaris @D_Tirinnanzi Van Aert é una macchina perfetta, Van der Pool ha quel tocco di follia che ti fa innamorare - riva_francesco : RT @alventomagazine: 2 FIANDRE 1 SANREMO E DA OGGI ANCHE LA #ParisRoubaix SEMPLICEMENTE MATHIEU VAN DER POEL ?? - biciPRO1 : Curve da @MotoGP, sempre aggressivo e lucido nei momenti clou. @mathieuvdpoel non voleva vincere la #ParisRoubaix,… -

E adesso viene da pensare che se non avesse trovato sulla propria strada uno straordinario Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre , MathieuPoel adesso avrebbe completato uno straordinario Slam nei primi tre Monumenti della primavera: primo alla Milano - Sanremo di sabato 18 marzo, secondo alla Ronde del 2 aprile, primo alla ...Ecco le pagelle della Parigi - Roubaix 2023: MathieuPoel, ciclista olandese, ha trionfato nella Parigi - Roubaix, la celebre gara ciclistica anche conosciuta come 'la regina delle classiche'. Al secondo posto si è piazzato il belga Jasper ...

Razzo Van der Poel, è il nuovo re della Roubaix. Orgoglio Ganna La Gazzetta dello Sport

Il vincitore della classica del pavé ai raggi X: nipote e figlio d’arte, timido e riservato, capace di vincere su strada e nel ciclocross. E adesso l’obiettivo si chiama Parigi 2024 nella mountain bik ...L’olandese Mathieu Van der Poel vince la Parigi-Roubaix, la corsa ciclistica nota anche come ‘la regina delle classiche’. Al secondo posto in classifica c’è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). Al ...