Valanga sulle Alpi | l’ennesima tragedia sul versante francese del Monte Bianco | almeno quattro morti e diversi feriti

(Di domenica 9 aprile 2023) Sonole persone morte oggi in seguito a unasul ghiacciaio di Armancette, nellefrancesi dell’Alta Savoia, a pochi chilometri dalla cima del. Lo rende noto, con un tweet, il ministro dell’InternoGérald Dermanin. Il bilancio, precisa il ministro, è ancora provvisorio e i soccorritori sono al lavoro per recuperare i corpi delle vittime e le «diverse persone» rimaste ferite. Il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11:27 di questa mattina nel comune di Les Contamines-Montjoie, e che l’enormesarebbe stata larga 500 metri e profonda 1.500 metri. Soltanto una settimana fa, due giovani torinesi – Gabriele Del Carlo e Velio Coviello – erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... astrale66 : Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti - domenicosabell1 : Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Valanga sulle Alpi Giulie slovene travolge sette alpinisti Il distacco sulla Mala Mojstrovka. Tra i sette feriti, tutti slov… - NotizieVirgilio : ?? Valanga sulle Alpi, travolte numerose persone: almeno 4 i morti - TgrRaiFVG : Valanga sulle Alpi Giulie slovene travolge sette alpinisti Il distacco sulla Mala Mojstrovka. Tra i sette feriti, t… -

Dove è avvenuta laAlpi . Il primo bilancio sui morti e feriti . Ennesimadi questo inizio aprile . Dove è avvenuta laAlpi. Fonti locali come il quotidiano Le ...AGI - Quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite per unasul ghiacciaio dell'Armancette, in Alta Savoia,Alpi francesi. Lo ha riferito su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin . Il bilancio è ancora 'provvisorio' e 'i ......27 nel comune di Les Contamines - Montjoie, sul ghiacciaio dell'Armancette, quando una grandelarga 500 metri e profonda più di 1.500 metri ha devastato la zona, solitamente molto affollata.

Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti Adnkronos

Almeno 4 persone sono morte in Francia a seguito di una valanga avvenuta su un ghiacciaio: ecco il bilancio provvisorio.L'incidente sul ghiacciaio dell'Armancette, in Alta Savoia. Il bilancio è ancora provvisorio AGI - Quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite per una valanga sul ghiacciaio dell'Armancette ...