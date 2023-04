Valanga si stacca dal ghiacciaio Armancette | sulle Alpi francesi | quattro morti e un ferito Macron | “Un pensiero alle vittime”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Tiziana Ferrario, a valanga su Elly Schlein: 'Da cosa stacca?' - infoitinterno : Si stacca una grossa valanga, dispersi due scialpinisti -

Ma da cosa', si chiede la Ferrario, 'il Paese è pieno di problemi e serve un'opposizione forte che non va in vacanza'. "Sostituiranno Elly Schlein". Pd, la profezia da incubo: quando viene ...Tutte e 16 le persone travolte da una grandeoggi nella zona di Saas Fee, in Vallese, sono state ritrovate vive. Lo ha reso noto Air Zermatt tramite un comunicato. Due persone sono state elitrasportate in ospedale, ma non vengono forniti ...Ecco le tappe della vicenda Sono le 16:41:59 del 18 gennaio 2017 quando, a seguito di alcune scosse sismiche, dal Monte Siella siunadi 120mila tonnellate che scende a valle e alle 16:...

Tragedia sul ghiacciaio (VIDEO), una grossa valanga si stacca sulle ... il Dolomiti

Domenica almeno quattro persone sono morte e diverse sono rimaste ferite dopo che una valanga si è staccata dal ghiacciaio dell'Armancette, in Alta ...Ancora morti in montagna: almeno quattro persone hanno perso la vita a causa di una valanga che si è staccata oggi, verso l'ora di pranzo, sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi ma a poche ...